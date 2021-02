Testé négatif, Lemar peut reprendre l'entraînement

Une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'Atlético. Un joueur est sorti de l'infirmerie... et un autre y est entré.

Lemar a finalement été testé négatif. Il est complètement remis de la COVID-19. Le point négatif, la perte de Carrasco, qui souffre d'une blessure musculaire à la jambe gauche.

Quant au Français, il a rejoint l'équipe ce vendredi après le résultat négatif d'un test PCR, est maintenant autorisé par la Liga à revenir dans la dynamique du groupe et respecte les protocoles pour revenir à la compétition ce samedi, si l'entraîneur argentin le juge nécessaire.

Lemar, également un habitué du onze de départ ces derniers mois, a manqué les trois derniers matches de l'équipe rouge et blanche, contre le Celta, Grenade et Levante, avec deux nuls et une victoire sans lui.

Avec le rétablissement de Lemar, deux joueurs restent à l'écart à cause du coronavirus : l'attaquant Moussa Dembélé et le milieu de terrain Héctor Herrera, qui manqueront leur quatrième match consécutif.