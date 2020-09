Tete, également vers un départ ?

Une énorme vague de départ se profile du côté de Lyon, après ceux de Gouiri (Nice), Terrier (Rennes), Marçal (Wolverhampton) et dernièrement Rafael (Istanbul Basaksehir), c'est celui de Kenny Tete qui pourrait suivre.

Dimanche sur le lateau de 'Telefoot', l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia expliquait disposer d'un effectif bien trop fourni pour un club ne disputant pas de compétition européenne cette année. De plus, on le sait, les finances du club sont au plus mal suite à cette non-qualification.

Les dirigeants lyonnais se trouvent donc dans l'obligation de dégraisser leur effectif, et Kenny Tete pourrait être le prochain joueur à quitter Lyon. Selon plusieurs sources, il serait en passe de s'engager avec le promu de Premier League, Fulham.

D'autres noms sont annoncés en partance vers d'autres clubs, notamment Houssem Aouar, Memphis Depay, Jason Denayer ou encore Jeff Reine-Adélaïde.