Carlos Tevez peut comprendre pourquoi Lionel Messi réfléchit à ses options à Barcelone, mais l'attaquant de Boca Juniors n'imagine pas son compatriote revêtir un autre maillot que celui des Blaugrana.

La star du Barça continue de se diriger vers la fin de son bail à Nou Camp. Un nouveau contrat n'est pas encore à exclure, le Barça étant toujours désireux de prolonger son idylle avec le sextuple lauréat du Ballon d’Or, mais le temps presse dans cette optique.

Messi a déjà été empêché de partir sous d'autres cieux, le Sud-Américain ayant accepté de rester sur place pendant l'été 2020 après avoir clairement exprimé sa frustration. Le joueur de 33 ans a juré qu'aucune décision sur son avenir ne sera prise avant la fin de la campagne en cours, mais de prestigieux prétendants font actuellement la queue pour obtenir sa signature.

Le Paris Saint-Germain a clairement indiqué qu'il apprécierait l'opportunité d'ajouter l'un des plus grands joueurs de tous les temps à son effectif, tandis que des retrouvailles avec Pep Guardiola à Manchester City ont également été évoquées.

Tevez ne croit pas à une future rupture car il juge les liens affectifs avec le Barça trop difficiles à rompre, mais il sympathise avec son ancien coéquipier qui a commencé à se sentir lassé par la vie en Espagne.

Dans un entretien accordé à TyC Sports, "l'Apache" a déclaré : "C'est difficile lorsque vous prenez de l'âge et qu'il vous reste peu de choses à jouer. Et surtout vous vous rendez compte que l'équipe ne vous aide pas. Leo, plus que quiconque sait ce qu'il fera de son avenir. Je ne peux pas le voir avec un autre maillot que celui de Barcelone."

Tevez soutient que Messi ne partira pas pour de l'argent si une porte de sortie est ouverte à Barcelone. Il est certain qu'il reste un footballeur ambitieux et à la recherche de la meilleure scène sportive sur laquelle montrer son talent. Il lui reste encore beaucoup à faire, malgré sa remarquable récolte de trophées à ce jour, comme remporter le trophée le plus prestigieux qui existe en 2022. Tevez espère que ce rêve finira par se concrétiser : "La seule chose dont Leo a besoin est de gagner une Coupe du monde, le football lui doit plus qu'à personne. Cela peut nous blesser en tant qu'Argentins [qu'il n'ait pas remporté ce prix], mais cela lui fait plus de mal que quiconque, je n'en doute pas."