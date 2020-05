The Last Dance

À Kiev, le 26 mai 2018, le Real Madrid remportait sa treizième Ligue des champions. Une treizième dans l'histoire du club, une quatrième en cinq ans, une troisième en trois ans.

Après une finale contre l'Atlético Madrid en 2016 et une autre contre la Juventus Turin en 2017, le Real Madrid fonçait tout droit vers l'histoire et rejoignait le Liverpool de Jürgen Klopp en finale de l'édition 2017-2018 de la prestigieuse compétition européenne.

Et lors du Jour J, personne ne s'attendait aux conséquences qu'aurait ce nouveau triomphe sur l'histoire du club merengue, et aucun supporter n'imaginait dire au revoir au joueur devenu la plus grande légende de l'histoire du club.

Pourtant, le Cristiano Ronaldo qui entrait sur la pelouse de Kiev en ce soir de mai vivait son dernier match sous les couleurs du Real Madrid Club de Fútbol. En revanche, il ne marquera pas pour cette dernière fois.

Le premier but, c'est Karim Benzema qui l'inscrit. Et alors que Sadio Mané égalisait, le sauveur du soir n'est pas Portugais mais Gallois. Gareth Bale inscrit un doublé, dont un retourné acrobatique légendaire, pour prolonger le règne madrilène.

Au coup de sifflet final, l'euphorie s'empare du "madridismo". Mais une phrase vient semer le doute. Alors que les médias espagnols trouvent Cristiano Ronaldo pour recueillir ses impressions, le joueur lâche une bombe qui changera tout.

"Ça a été magnifique de jouer avec le Real Madrid", déclare alors le Ballon d'Or portugais sur la pelouse de Kiev, en pleine remise du trophée à l'équipe de Zinedine Zidane. Les supporters madrilènes sentent déjà le vent tourner.

Ce n'est qu'après l'élimination du Portugal en Coupe du monde que Cristiano Ronaldo annoncera son départ à la Juventus Turin. Cette finale sera bien la dernière fois que le monde du football verra CR7 avec un maillot du Real Madrid sur un terrain. Un troisième trophée européen consécutif qui aura marqué la fin d'une ère.

Après 438 matches, 450 buts, neuf ans et une légende écrite, Cristiano Ronaldo disait au revoir au Real Madrid. Et ce 26 mai 2018, restera le dernier match d'une bien belle histoire. Une dernière danse.