Theo Hernandez : "Mon objectif, c'est l'Euro"

Lucas Digne, Lucas Hernandez, Ferland Mendy etc. Didier Deschamps a beaucoup de choix sur le côté gauche de sa défense et Theo Hernandez fait partie des nombreuses options.

Le défenseur latéral du Milan AC a réalisé une énorme saison sous les couleurs du club italien et s'étonnait d'ailleurs de ne pas avoir été appelé. Le Français a publié un message sur les réseaux sociaux après l'annonce de la liste de Deschamps.

Theo Hernandez est revenu sur cette surprise dans un entretien pour la 'Gazzetta dello Sport' : "Les entraîneurs ont parfois leurs idées et leurs joueurs mais honnêtement, il m’a semblé qu’après une saison pareille..."

Mais le défenseur latéral ne lâche rien et assure que son objectif est de jouer l'Euro avec les Bleus l'été prochain : "Je continuerai à me battre pour qu’on m’appelle. L’Euro est mon objectif, j’ai un an pour le réaliser."