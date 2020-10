"Liverpool a de la chance d'avoir Thiago"

Dans un entretien pour le média 'Sportsmail', le seul et unique buteur de la finale de la Ligue des champions 2019-20, a évoqué le départ de Thiago Alcantara vers Liverpool cet été.

"Thiago n'a pas marqué beaucoup de buts pour le Bayern, par exemple, mais ce qu'il a fait était si important dans l'équipe, aussi important que Robert Lewandowski qui marque 50 buts. Je me suis entraîné avec Thiago tous les jours pendant cinq ans et je connais sa qualité. Liverpool a de la chance de l'avoir. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe et j'espère que nous nous rencontrerons à un moment donné cette saison. Voyons si nous pouvons le gagner à nouveau", a déclaré le Français.

Le principal intéressé appréciera.