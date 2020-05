Thiago Alcantara prolonge avec le Bayern

La durée de la prolongation n'est pas connue. L'actuel contrat de l'Espagnol de 29 ans expire en juin 2021.

Arrivé de Barcelone en 2013 pour 25 millions d'euros, Thiago a remporté six titres de champion d'Allemagne et trois coupes d'Allemagne avec le "Rekordmeister", pour qui il a joué 227 matches et marqué 31 buts, toutes compétitions confondues.

Depuis le début de l'année, l'entraîneur Hansi Flick et l'attaquant Thomas Müller ont également prolongé leurs contrats, jusqu'en 2023. Les négociations se poursuivent avec le gardien et capitaine Manuel Neuer, et avec le défenseur international autrichien David Alaba.

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a récemment affirmé qu'il cherchait encore "un top-talent européen et une star internationale" pour cet été.

Le feu-follet de Manchester City, l'international allemand Leroy Sané, est toujours en première place en haut de la liste de vœux du Bayern.