"Thiago n'est pas un joueur pour Klopp, il serait mieux à United"

En Angleterre, de plua en plus de doutes sont émis quant à la pertinence de Thiago Alcántara pour Liverpool. Parmis ceux qui ont le plus ouvert le débat, on trouve Paul Scholes, légende de Manchester United qui, pour 'Premier League Productions', a analysé la situation de l'Espagnol.

"La façon dont Liverpool joue avec les trois milieux de terrain n'aide pas Thiago. Je ne pense pas qu'il ait de si bonnes jambes. C'est très difficile de se déplacer autant sur le terrain parce qu'il n'est pas ce genre de joueur", explique-t-il.

"Il a juste besoin d'être intégré au milieu. Contrôler le jeu, mettre les joueurs en jeu et il est bon dans ce domaine. Je me demande si cette façon de jouer à Liverpool convient à son style de jeu", a-t-il poursuivi.

Scholes estime que Klopp et Thiago ne sont pas faits pour travaille rensemble : "Il ne ressemble pas à un joueur du type de Jürgen Klopp, n'est-ce pas ? Vous pensez aux milieux de terrain qu'il a et aux attaquants. Tout se passe à 100 à heure.

Pour le Red Devil, il conviendrait mieux à son ancienne équipe : "Je pense qu'il aurait été plus adapté à une équipe comme Manchester United. Dans un double pivot au milieu de terrain avec un joueur qui tient le ballon, un joueur défensif très bon et fort, où il peut contrôler le jeu".

"Jürgen Klopp et Liverpool, je ne les vois pas contrôler les matches, je les vois toujours aller à la gorge de l'adversaire. Thiago n'a pas cette énergie", a-t-il conclu.