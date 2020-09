Thiago Silva se confie sur l'appel de Juninho

Thiago Silva a fait ses débuts, compliqués, en Premier League ce week-end, lui qui a rejoint les Blues il y a quelques semaines après son départ du Paris Saint-Germain.

Le défenseur central de 36 ans a choisi de rejoindre Chelsea, mais il ne s'agissait pas de la offre reçue cet été par le joueur, qui aurait été contacté par l'Olympique Lyonnais.

Dans un entretien pour 'France Football', le défenseur brésilien a réagi à l'intérêt de l'OL et s'est dit très honoré d'avoir été contacté par le directeur sportif des Gones, Juninho.

"C'est seulement après la finale que mon agent m'a parlé des clubs intéressés et qu'il m'a dit que Juninho rêvait de me faire venir. Ça me rend très fier de savoir qu'il a pensé à moi, qu'il me voulait dans un rôle de leader. Ça prouve que mon travail au PSG a été reconnu", a confié Thiago Silva.