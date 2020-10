Thiago Silva vise le Mondial 2022 avec le Brésil

Thiago Silva a signé à Chelsea pour une saison, avec l'option pour une saison supplémentaire et vise une participation au Mondial 2022, même s'il aura 38 ans au moment du tournoi.

"L'idée de jouer la prochaine Coupe du monde me motive énormément, je veux arriver en forme et Chelsea me donne une grande opportunité de continuer à jouer au plus haut niveau", a-t-il confié dans des propos relayés par l'AFP.

Le sélectionneur brésilien Tite est satisfait de voir l'ancien brésilien évoluer dans un "grand club, dans un championnat compétitif. C'est important de jouer au haut niveau pour être prêt pour jouer en sélection. S'il était allé en Chine, le niveau aurait été différent. Mais (à Chelsea), il sera mis à l'épreuve et s'il n'arrive pas à être performant, ce sera compliqué pour lui", a indiqué le coach auriverde pour le média Globoesporte. Bref, un défi à la hauteur de l'ancien capitaine du PSG.