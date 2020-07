Thierry Henry est resté agenouillé pendant 8 minutes et 46 secondes

La MLS a repris dans ambiance assez spéciale aux États-Unis, à Disney World en Floride, alors que les manifestations et le mouvement Black Lives Matter contre le racisme continue de se battre pour les discriminations.

Les hommages de sont multipliés depuis la reprise du 'soccer' sur le territoire américain et l'un des hommages les plus poignants à George Floyd fut celui de Thierry Henry, entraîneur de l'Impact Montreal.

L'ancien international français a mis un genou à terre comme le reste des joueurs avant le coup d'envoi mais ne s'est pas relevé. Il est resté à genou pour une durée totale de 8 minutes et 46 secondes.

Pourquoi ? C'est le temps que George Floyd est resté à terre bloqué au sol par le genou d'un policier avant de décéder brutalement à Minneapolis. Un grand geste de la part de l'ancien joueur d'Arsenal.

8 minutes et 46 secondes.



A powerful tribute to #BlackLivesMatter from @ThierryHenry.#IMFC pic.twitter.com/tE8Rq0f3Y1