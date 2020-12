Thierry Henry, pas fan de Xhaka selon Évra

Quand les légendes de Premier League cassent le comportement de certains joueurs actuels, ce n'est jamais bon signe. Et Granit Xhaka a été la cible des critiques d'Evra dimanche soir.

Expulsé en seconde période contre Burnley après un très mauvais geste, le joueur suisse s'est attiré les foudres des supporters anglais. Pour 'Sky Sport', Patrice Evra a évoqué le comportement du Suisse, et a utilisé Thierry Henry pour appuyer sa critique.

"Thierry Henry, un jour, m'a invité chez lui et m’a dit : 'On va regarder le match d'Arsenal'. Il a allumé la télé. La première image, nous avons vu Xhaka être le capitaine d’Arsenal. Thierry Henry a éteint la télé et a dit : 'Je ne peux pas regarder Xhaka être le capitaine de mon équipe'. Et on n’a pas regardé le match", a lâché Evra après la défaite d'Arsenal.

"Ça montre ce que même la légende de ce club pense de lui. Il a encore laissé tomber son équipe", a déploré l'ancien défenseur de Manchester United. Pour rappel, Arsenal a encore perdu dimanche soir et pointe à la 15e place de Premier League.