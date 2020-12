Thomas Lemar répond aux critiques

Enfin. Plus d'un an et demi après, Thomas Lemar a retrouvé le chemin des filets avec l'Atlético Madrid. Le Français n'avait plus marqué avec les Colchoneros depuis avril 2019.

Une délivrance pour le champion du monde français, qui a ouvert le score ce week-end en Liga contre le Real Valladolid, et qui se montre important dans les plans de Simeone cette saison.

Face à la presse, le joueur français a évoqué ses difficultés et a répondu aux critiques : "Je n'ai jamais douté de moi, je connais mes qualités. Les critiques font partie du football. Il faut être fort dans la tête et profiter des minutes qu'on te donne."

"Diego Simeone m'a toujours défendu. Il connaît ma qualité et veut tirer le meilleur de moi. Aujourd'hui, ça a été un grand jour pour tous les deux. Il faut continuer à travailler", a ajouté l'ailier français.