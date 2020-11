Thomas Partey forfait avec le Ghana

Thomas Partey restera à Arsenal pendant la trêve internationale à la suite de la blessure qu'il a contractée lors du match d'Arsenal contre Aston Villa le week-end dernier.

Le milieu de terrain des Gunners a souffert d'un problème de cuisse et a été remplacé à la mi-temps par Dani Ceballos. S'exprimant après le match, Mikel Arteta a déclaré qu'il ne savait pas combien de temps le joueur de 27 ans serait mis à l'écart. "Nous devons l'examiner demain (lundi) ou le lendemain et voir tout de suite ce qu'il ressentait, a déclaré le manager d'Arsenal. Attendons de voir quelle est l'ampleur de la blessure. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Partey serait toujours présent avec le Ghana lors de la prochaine trêve internationale, Arteta a ajouté : "Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, le médecin devra le regarder et probablement lui faire un IRM. Ensuite, nous déciderons quoi faire de lui."

Le média 'Goal' a depuis été informé qu'il avait décidé que Partey resterait à Arsenal en raison de la blessure et qu'il continuerait de recevoir un traitement pour s'assurer qu'il revienne en forme dès que possible. L'ancien de l'Atlético manquera ainsi les deux rencontres éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations du Ghana contre le Soudan, qui doivent se jouer le jeudi 12 novembre et le mardi 17 novembre.

Le premier match d'Arsenal après la trêve internationale est contre Leeds United le 22 novembre à Elland Road.