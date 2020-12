Thuram expulsé pour avoir craché au visage d'un adversaire

Une sanction forte et exemplaire en vue pour Thuram. Ou du moins, normalement. Avec la situation COVID-19 actuelle, cracher sur un adversaire devrait être impensable pour tout joueur. Mais ça ne l'était pas pour le fils de Lilian, qui a visiblement oublié le coronavirus et la VAR.

Le Borussia Mönchengladbach avait pris l'avantage en première période, mais Kramaric a égalisé à un quart d'heure de la fin. Quatre minutes plus tard, le Français a eu une altercation avec Posch qui s'est terminée par un crachat de l'attaquant.

L'arbitre de la rencontre a eu recours à la VAR et n'a pas eu besoin de beaucoup de temps de réflexion. Thuram a reçu un carton rouge direct à cause de ce mauvais geste, encore plus en temps de pandémie, et le joueur d'Hoffenheim a reçu un carton jaune pour s'être emporté face à l'attaquant.

Une lourde sanction est attendue pour le joueur qui, pour couronner le tout, a vu son équipe finir par perdre le match après l'expulsion avec le but de Sessegnon à la 86e minute.