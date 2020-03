Timo Werner s’interroge sur son avenir

Avec son équipe du RB Leipzig, Timo Werner dispute ce mardi un match important de Ligue des Champions contre les Spurs en 8es de finale retour. La rencontre est cruciale mais cela n’empêche pas le buteur allemand de songer à un autre sujet, celui de son futur à court terme.

Dans un entretien accordé au site anglais 'Sky Sports', il a avoué être en pleine réflexion par rapport à la suite à donner à sa carrière : "A ce stade de ma carrière, je me demande : est-ce que je veux faire partie d'une nouvelle équipe, créer quelque chose de nouveau, ou est-ce que je veux rester dans mon équipe et faire quelque chose de génial ?"

Il réitère son attirance pour les Reds

Werner a ensuite admis qu’il y a deux équipes qui l’attirent plus que tout : "En ce moment dans le football professionnel, il existe deux options différentes. La première consiste à faire partie d'une équipe comme Liverpool ou Man City. Ils ont une bonne équipe de travail. Les équipes ont aussi d'excellents entraîneurs." Ce n’est pas la première fois qu’il exprime son penchant pour les Reds de son compatriote Jurgen Klopp.

Pour ce qui est de la deuxième option évoquée, elle consiste à rejoindre une équipe moins compétitive mais tout aussi prestigieuse et qui est en plein redressement. Une équipe telle que MU. "L'autre option ce sont les équipes qui ont besoin de grands changements, car elles viennent de remporter quelques gros titres, mais elles ne sont plus en mesure de concourir au plus haut niveau. Pour moi, Manchester United fait partie de ces équipes-là". Cela a tout l’air d’être un appel du pied envers les responsables des Red Devils.