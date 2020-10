Alessandro Florenzi veut Ã©viter l'Inter Milan

Alessandro Florenzi est pour l'instant la seule recrue du PSG, avec le gardien Alexandre Letellier. Il tenait sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs ce jeudi midi, quelques heures avant le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Avez-vous parlé avec Thomas Tuchel avant de signer au PSG et que vous a-t-il dit ?

Alessandro Florenzi : J'ai parlé avec Thomas Tuchel tout de suite après ma signature. Avant de venir, j'avais échangé avec Leonardo qui m'avait parlé du contexte parisien et de ce qu'on attendait de moi. Thomas Tuchel est évidemment la première personne avec laquelle j'ai échangé après ma signature, et nous sommes tous les deux très heureux de ma venue.

Que pensez-vous de la Ligue 1 pour l'instant ?

La Ligue 1 est un championnat plus physique que la Serie A, mais nous sommes une équipe un petit peu moins française que les autres, si je peux dire cela. On a beaucoup de joueurs de qualité devant. Avec nos grands joueurs, je suis sûr que nous pourons imposer notre jeu, comme nous l'avons fait sur les premières rencontres.

Quelle image retenez-vous de votre premier match PSG-OM suite aux événements qui se sont passés lors de cette rencontre ?

Ce n'était pas une très belle image [pour le foot français, NDLR], mais ce n'est pas un cas isolé. Cela arrive ailleurs en Europe. Maintenant, on doit laisser parler le terrain, donner le meilleur de nous-même, afin de donner une meilleure image à l'avenir.

Comment se passe votre vie à Paris et avez-vous pu profiter des conseils de Marco Verratti ?

Il est évident que Marco Verratti est une référence pour moi. On se connaît depuis longtemps, on est de très bons amis et il m'aide beaucoup. Je trouve que la ville de Paris est très jolie. Aujourd'hui, je vais y vivre, on cherche ma future maison, l'école pour mes enfants. Tout sera plus facile après cette période de transition.

Partagez-vous l'avis de Thomas Tuchel sur le manque d'efficacité offensive du PSG ?

Nous avons eu beaucoup d'occasions contre Reims. En première mi-temps, on aurait pu mettre quatre ou cinq buts, mais on est sur la bonne voie quand même.

Comment appréhendez-vous la vie sans Angel Di Maria, suspendu pour les quatre prochaines rencontres ?

Il est facile de jouer avec Di Maria, parce que c'est un excellent joueur et qu'on a une très bonne relation. Mais beaucoup d'autres joueurs avec des caractéristiques différentes sauront se montrer à la hauteur en son absence.

Le PSG doit-il éviter les clubs italiens avant le tirage de la Ligue des champions ?

Si je devais indiquer une équipe à éviter, je dirai l'Inter. Ils ont fait un gros mercato et ils ont une équipe très forte. Il faut faire attention à l'Atalanta aussi, que le PSG a eu du mal à battre récemment. Le coach Gasperini a transformé cette équipe. Elle est très solide. La Lazio peut également compter sur un très bon attaquant, Ciro Immobile, qui vient de remporter le Soulier d'Or. Mais vraiment, à mon avis, c'est l'Inter qu'il faut éviter aujourd'hui.