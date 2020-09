Mourinho : 'Les buts de Shkendija étaient trop petits'

José Mourinho a révélé que Tottenham avait demandé le remplacement des buts de Shkendija parce qu'ils étaient "5 cm trop petits". Les Spurs joueront face au Maccabi Haïfa leur barrage de la Ligue Europa la semaine prochaine après avoir battu Shkendija au troisième tour de qualification en Macédoine jeudi. Erik Lamela a ouvert le score pour l'équipe de Mourinho avec seulement cinq minutes au compteur, mais les hôtes se sont battus pour revenir dans le match et ont finalement été récompensés lorsque Valmir Nafiu a égalisé peu de temps avant l'heure de jeu.

Cependant, Tottenham a repris la tête grâce à une frappe de Son Heung-min à la 70e minute, avant que le remplaçant Harry Kane n'offre définitivement la victoire 3-1 pour l'équipe du nord de Londres. José Mourinho et son équipe sont désormais à un match de la phase de groupes de la Ligue Europa. Ils se sont appuyés sur la confiance acquise le week-end dernier avec un large succès 5-2 à Southampton pour éliminer le club macédonien, mais seulement après avoir été obligé de demander à Shkendija de fournir des buts avec les dimensions correctes.

Le Portugais a déclaré que le problème lui avait été émis par l'un de ses gardiens de but avant le coup d'envoi de la rencontre, alors il a demandé à changer les buts. L'entraîneur des Spurs a expliqué cette péripétie en conférence de presse après la rencontre : "Avant le match, c'était une situation amusante car mon gardien de but m'a dit que le but était petit. Je suis allé voir et c'était petit. Les gardiens de but passent tout leur temps là-bas donc ils savent".

"J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas et nous avons fait entrer le délégué de l'UEFA et c'était 5 cm trop petit. Nous avons demandé des buts de bonnes dimensions", a ajouté le technicien des Spurs. José Mourinho a commenté la performance de son équipe : "Nous n'avons pas joué magnifiquement mais nous avons fait le travail. En première mi-temps, nous étions 41 minutes sans marquer et ensuite nous leur avons donné de l'espace pour jouer. En seconde période, après nos changements, et j'aime voir les joueurs entrer et avoir un impact et les joueurs qui sont venus ont fait la différence".

"Nous avons commencé très fort et nous pensions que nous allions tuer le match, mais nous ne l'avons pas fait. Ils nous ont donné un match difficile et la peur que nous avons ressentie après l'égalisation a été fondamentale pour la réaction de l'équipe, puis il a été difficile pour eux de contenir nos vagues en attaque", a conclu José Mourinho. Les Spurs se préparent désormais à une rencontre de Premier League face à Newcastle dimanche, qui intervient quatre jours seulement avant d'accueillir le Maccabi Haifa au Tottenham Hotspur Stadium.

José Mourinho commencera ensuite à préparer ses hommes pour un affrontement crucial contre Manchester United à Old Trafford le 4 octobre, la liste des matchs continuant de s'accumuler au milieu d'un calendrier chargé suite à un début de saison tardif, tout cela intervenant après la pandémie de Coronavirus ayant bouleversé l'habituel calendrier des compétitions européennes et nationales.