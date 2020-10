Dier : "Les défenseurs sont terrifiés" par les mains dans la surface"

Eric Dier affirme que les défenseurs sont "terrifiés" dans leurs propres surfaces de réparation après la récente controverse autour des mains dans la surface en Premier League.

Le défenseur de Tottenham a été une victime très en vue de la nouvelle réglementation lorsqu'il a concédé un penalty dans les arrêts de jeu contre Newcastle, le ballon ayant frappé le dos de sa main alors qu'il sautait pour un duel à la tête avec Andy Carroll. Callum Wilson a marqué le penalty à la 97e minute pour obtenir un match nul 1-1.

En milieu de semaine, les Spurs ont reçu une autre décision controversée en Europa League, bien que le penalty sifflé contre Matt Doherty n'ait pas empêché les Spurs de l'emporter 7-2 sur le Maccabi Haïfa.

"Vous êtes terrifiés dans et autour de la surface avec la nouvelle règle, a déclaré Dier. Vous ne vous sentez pas libre d'agir, d'essayer de jouer normalement. Le fait que tout le monde semble avoir la même opinion, ce qui est rare dans le football, montre clairement que les choses ne vont pas bien. Si le manager de l'adversaire dit ... qu'il ne pense pas que c'est un penalty, ce qui est aussi une rareté, c'est très clair."

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, a qualifié les nouvelles règles d'"absurdes", bien que son équipe en ait profité dans le nord de Londres, en disant que le football a "perdu le fil".

Jose Mourinho, Pep Guardiola et Jurgen Klopp ont tous donné leur avis ces derniers jours, le sujet dominant les discussions autour de la première division. "Je n'aime pas la subjectivité dans le football parce que la subjectivité va normalement d'un certain côté", a notamment commenté Mourinho.

Eric Dier a ensuite expliqué son exaspération face à la situation : "Si vous êtes trop près, si vous êtes à proximité et que la balle vous touche le bras, ce n'est pas une main. Si elle touche une certaine partie de votre bras non plus. Et si votre bras est dans une certaine position, c'est une main."

"Pour moi, c'est très clair. Est-ce intentionnel ? Est-ce qu'un bras est dans une position dans laquelle il ne devrait pas être ? Ce sont les deux questions que vous devez vous poser."

Tottenham espère éviter de tomber à nouveau sous le coup du règlement dimanche lorsqu'il se déplacera pour affronter l'ancienne équipe de Mourinho, Manchester United.