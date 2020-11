Bale tacle encore le Real Madrid

De retour en Angleterre, Gareth Bale aurait pu s’adonner encore un peu plus à son hobby qu’est le gold sur les green anglais. Mais de retour, chez lui à Tottenham, le Gallois a finalement retrouvé le goût au football et s’est recentré sur sa carrière. Arrivé dans les dernières heures du mercato chez les Spurs, l’ailier retrouve petit à petit ses sensations dans un club qu’il connait par cœur.

"C'est bien de jouer à nouveau, c'est bien d'être dans un endroit où ils m'aiment, où je me sens aimé. Je récupère ma forme physique et jouer à nouveau est ce qui rend tous les footballeurs heureux. J’ai l’impression d’être au bon endroit, au bon moment. , Je peux donner encore plus, il y a des choses à améliorer, mais j’ai hâte d’y être."

En manque de rythme après presqu’un an sans jouer avec le Real Madrid, Gareth Bale peut compter sur José Mourinho pour le remettre sur pied. Avant la trêve internationale, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avait été titularisé à quatre reprises sur les six derniers matches de Tottenham. Un enchaînement compliqué physiquement mais qui lui permet de retrouver ses sensations.

"Cela va encore prendre un peu de temps, mais je suis sur la bonne voie et j'aime jouer à nouveau. J'ai encore besoin d'être un peu plus en forme et plus précis, mais je fais tout pour. Cela fait six semaines que je suis de retour."

"Tout est question de rythme pour s'améliorer, cela prend un peu de temps, surtout quand on est un peu plus âgé, mais je suis ravi d'être de retour en pleine forme. J'espère que ce ne sera pas long, et que d'ici l'été, avant l'Euro, j'aurai atteint mon apogée de forme."