"On garde espoir. On garde en tête qu'il y a un sprint final, au minimum neuf à dix matches à jouer en Angleterre. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur la réalité du quotidien et sur ce qui se passe dans le monde. Ces décisions-là seront prises par le gouvernement anglais et par les instances du football. En tant que professionnel, on a le devoir de rester en condition pour être prêt s'il y a une reprise", avait déclaré le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, au début du mois de mai.

Depuis, la Bundesliga a repris le chemin du jeu, et la perspective d'une reprise de la Premier League se précise encore un peu plus chaque jour. Dans un entretien accordé à 'Nice-Matin' ce dimanche, le Français a estimé nécessaire un retour à la compétition, "si toutes les conditions (sanitaires) sont réunies".

"L'objectif est de retrouver les séances par petits groupes"

"C'est important que le foot reprenne, pour aujourd'hui et pour demain. S'il faut jouer à huis clos pendant une longue période pour sauver le foot, il faudra le faire (...) Nous, avec Tottenham, on a l'Europe à aller chercher", a d'abord rappelé le joueur de 33 ans, qui se rend régulièrement au centre d'entraînement des Spurs.

"Je m'y rends tous les deux jours. On a des créneaux spécifiques pour chaque joueur. On se croise parfois, mais de très loin. J'arrive au centre d'entraînement habillé en tenue de gardien. Cela me rappelle mes débuts quand mes grands-parents me déposaient à l'entraînement. Et en principe, d'ici peu de temps, l'objectif est de retrouver les séances par petits groupes", a ensuite expliqué le joueur formé à l'OGC Nice. En France, la saison 2019-20 est définitivement terminée.