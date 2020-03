Jamie Carragher critique vivement Tanguy Ndombélé

"Tanguy Ndombele ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante, il est blessé... Ensuite il rejoue un match, on a plein d'espoirs, et c'est ainsi depuis le début de saison. C'est un souci, bien entendu". Début février, par ces mots, José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, avait révélé au grand jour le malaise qui existe cette saison entre les Spurs et le Français, arrivé en grande pompe l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais.

Alternant le chaud et le froid en Angleterre, l'ancien de l'OL, donc, mais aussi de l'Amiens SC, peine à offrir la pleine mesure de son talent. Une inconstance accompagnée d'une certaine nonchalance, qui ne passe pas aux yeux de certains observateurs. Parmi eux : Jamie Carragher, consultant pour 'Sky Sports'.

"Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir pour Ndombélé"

"Je suis sûr qu'il pourrait impressionner les gens sur Youtube, mais lorsque vous le regardez, il n'y a pas assez pour justifier son prix (...) Avec le ballon, il a été très bon, il était le meilleur sur les passes réussies, il perd rarement le ballon. Mais voilà… pas un sprint en 45 minutes. Il semble juste marcher, ne pas bouger jusqu'à ce que le ballon s'approche et il aime dire aux autres quoi faire", a ainsi pesté l'ancien joueur des Reds, au sujet du milieu de terrain de 23 ans.

"Il fait du jogging, marche comme un vieil homme. (…) Il doit être très paresseux à l'entraînement et José Mourinho vient de craquer, il en a eu assez. La balle est dans le camp du propriétaire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir pour Tanguy Ndombélé", a ensuite ajouté Jamie Carragher. Des critiques assez dures à l'encontre de Tanguy Ndombélé, un temps annoncé comme l'un des plus gros potentiels du monde à son poste, qui doit s'acclimater à un nouveau championnat.