José Mourinho s'est trouvé un nouveau surnom

En plus d'être un technicien chevronné, José Mourinho est aussi un véritable showman. Habitué aux sorties médiatiques originales, le Portugais rate rarement une occasion de faire parler de lui via ses déclarations. Parfois remonté, souvent amusant, l'entraîneur de Tottenham a remis le couvert ce jeudi, modifiant son habituel surnom.

"J'ai déjà tout connu par le passé"

Car oui, après s'être autoproclamé The Special One, José Mourinho a désormais envie d'être reconnu de manière différente. Ainsi, au cours d'un entretien accordé au média chinois 'Tencent Sports', il a proposé un surnom mettant en avant sa grande expérience, lui qui est passé par les bancs de Chelsea, du Real Madrid ou encore de l'Inter.

"Maintenant, je suis The Experienced One. J'ai beaucoup d'expérience. Tout ce qui m'arrive dans le football aujourd'hui est maintenant du déjà vu, j'ai déjà tout connu par le passé. (...) Pour entraîner, tu n'as besoin que de ton cerveau, engranger de l'expérience et des connaissances ne peut que te rendre meilleur", a-t-il détaillé. Une expérience qui profite actuellement aux Spurs, classés à la deuxième place du classement en Premier League et qui réalisent donc un début de saison très prometteur.