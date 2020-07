Mourinho se plaint d'une différence de traitement

Après avoir renversé à Arsenal dans le derby du nord de Londres (2-1), Tottenham a confirmé mercredi soir, face à Newcastle. En effet, les Spurs se sont imposés grâce à un but de Son et un doublé de Kane (1-3), dans un match marqué par la nouvelle très bonne performance de Steven Bergwijn, arrivé cet hiver en provenance du PSV Eindhoven. Mais malgré ses prestations encourageantes, l'ailier doit se contenter d'entrer en jeu. Un choix que José Mourinho ne souhaite pas justifier.

Interrogé sur le sujet au sortir de la victoire de Tottenham, l'ancien coach du Real Madrid est ainsi apparu agacé face aux journalistes. Selon lui, d'autres entraîneurs en Premier League n'ont pas à répondre de leurs choix tactiques. Une supposée différence de traitement qui n'est pas du goût du technicien lusitanien.

"C'est une question que vous me posez normalement, mais que vous ne poseriez pas à Frank Lampard, Jürgen Klopp et Pep Guardiola, c'est-à-dire tous les entraîneurs de grands clubs avec de grands joueurs, a répondu du tac au tac le Portugais. Frank Lampard titularise (Christian) Pulisic, mais on ne lui demande pas pourquoi il ne joue pas avec (Callum) Hudson-Odoi. Quand Pep laisse Bernardo Silva sur le banc, on ne lui demande jamais pourquoi il ne le titularise pas. On dirait que je suis le seul à devoir jouer avec 15 joueurs dès le début du match ou que je suis le seul à ne pas avoir le droit de disposer de bons joueurs sur le banc", a-t-il pesté, remonté.