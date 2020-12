Mourinho : "Alli n'est pas un joueur heureux"

Jose Mourinho a reconnu que Dele Alli n'est "pas un joueur heureux" après que la star de Tottenham ait quitté le banc lors d'une victoire en Europa League contre le Royal Antwerp jeudi soir.

Tottenham s'est assuré la première place du groupe J en s'imposant 2-0 à domicile contre les Belges. Carlos Vinicius, prêté par Benfica, a ouvert le score juste avant l'heure de jeu pour les les locaux. Giovani Lo Celso a doublé l'avantage des Spurs à la 71e minute.

Les hommes de Mourinho ont tenu bon pour une victoire qui devrait leur assurer un tirage plus favorable en seizièmes de finale, mais Alli a vécu une autre soirée frustrante sur la touche.

Bien que l'entraîneur de Tottenham ait pleinement utilisé la règle des cinq remplacements au cours du match, il a choisi de ne pas accorder à l'international anglais quelques minutes bien nécessaires sur la scène continentale.

Alli a été vu en train de dévaler le tunnel après le dernier changement de Mourinho, mais il est revenu peu de temps après, le tacticien portugais n'étant finalement pas préoccupé par sa réaction naturelle.

"Ne fuyons pas la réalité, a déclaré Mourinho aux journalistes après le match. Un joueur sur le banc qui se rend compte que les cinq remplaçants ont été utilisés n'est bien sûr pas un joueur heureux et je ne m'attendrais pas à ce qu'il le soit."

Harry Winks a également semblé se diriger vers les vestiaires en boudant après être sorti pour Tanguy Ndombele à la 59e minute, mais Mourinho dit qu'il a demandé au milieu de terrain d'aller se réchauffer à l'intérieur.

"Je lui ai dit d'y aller, j'ai dit à tous les joueurs qui ont quitté le terrain d'y aller parce que quand il fait froid, je préfère qu'ils aillent dans les vestiaires et prennent une douche, dit-il. Je leur ai dit d'y aller, certains préfèrent rester. Winks a décidé d'y aller et j'en suis heureux car c'est moi qui lui ai dit de le faire."

Mourinho a ajouté au sujet de la dernière performance de son équipe en Europe et du difficile numéro de jonglage qu'il a entre les mains avec une grande équipe : "Le jeu est ouvert, quand j'ai pensé aux changements le résultat était 0-0 puis nous avons marqué un but mais cela ne m'a pas fait changer d'avis.

"Nous avions besoin d'un peu plus de routine que ces joueurs (Harry Kane, Son Heung-min et Tanguy Ndombele), et de l'intensité. Ils avaient l'intensité nécessaire parce qu'ils jouent chaque semaine. Nous avons réussi à tenir Antwerp loin de notre but. Joe Hart n'a pas fait un seul arrêt. 0-0 à la mi-temps - je pensais qu'en deuxième mi-temps, avec un peu d'intensité, ils s'écrouleraient.

"C'était un superbe coup franc de Gareth Bale et un attaquant qui sentait le deuxième ballon pour marquer. La décision a été prise. Je ne peux pas faire plaisir à toute l'équipe. Je crois qu'ils sont heureux parce que nous gagnons, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne jouent pas."