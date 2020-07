Mourinho : "Les gens me regardent différemment"

Mourinho a hérité d'une équipe qui était tombée à la 14e place du classement de la Premier League lorsqu'il a été appelé pour remplacer Mauricio Pochettino sur la sellette des Spurs en novembre dernier.

Depuis, les Spurs ont remporté 12 de leurs 24 matches de première division sous la direction de Mourinho, et seuls Liverpool, Manchester City et Manchester United ont accumulé plus de points au cours de la même période.

Malgré ce bilan loin d'être infamant, Mourinho a fait l'objet de nombreuses critiques pour son style de jeu perçu comme négatif et pour la rigidité de son dispositif tactique dans le nord de Londres.

Mourinho estime que chaque décision qu'il prend est injustement examinée, comme il l'a affirmé à Sky Sports : "Les gens me regardent avec des yeux différents. Je sais que les gens attendent de moi que je fasse des choses auxquelles on ne s'attend pas avec beaucoup d'autres. Je ne lis pas beaucoup, mais avec certaines des questions que je reçois, j'ai ce sentiment, oui.

"Par exemple, l'autre jour, après un match (la victoire 3-1 à Newcastle), la première question portait sur un joueur qui n'avait pas commencé.

"Quand un joueur ne joue pas avec d'autres entraîneurs, ce n'est jamais un problème. Ils font des rotations. Ils prennent des décisions. Ils laissent sur le banc des joueurs incroyables et tout le monde les regarde et sent que c'est leur travail. C'est comme ça qu'une grande équipe doit être.

"Quand Tottenham, pour la première fois de la saison, a, par exemple, Lucas Moura, Steven Bergwijn, Erik Lamela et Heung-Min Son (tous disponibles), les gens me demandent toujours ceux qui ne jouent pas. Donc, oui, à certains égards, je le ressens un peu."

Le manager de 57 ans est convaincu que son équipe est désormais sur la bonne voie pour remporter les honneurs, puisqu'il a comparé ses premiers mois à Tottenham au début de sa période très réussie à Porto.

"Nous, le personnel et moi-même, faisons des analyses internes et nous savons que nous faisons un travail très positif, a-t-il déclaré. Je peux comparer un peu avec mon expérience à Porto. Lorsque je suis arrivé à Porto en janvier (2002), cette moitié de la saison était vraiment difficile, mais elle était si importante pour la préparation de la suivante.

"C'est donc ce que je fais maintenant, accumuler des connaissances et de l'expérience dans le club pour préparer la prochaine."

Mourinho a ajouté la possibilité d'intégrer l'équipe des Spurs lors du mercato : "Dans des circonstances normales, c'est facile à voir, Tottenham serait dans le top quatre. Voyons ce que font les autres. Il ne s'agit pas seulement de s'analyser soi-même, mais aussi d'être réaliste et d'analyser ses adversaires.

"Je suis content de la globalité de l'équipe que j'ai, et j'espère que nous pourrons donner quelques petites touches pour nous améliorer et nous rendre meilleurs, plus compétitifs, plus adaptés à ma façon de penser avec un équilibre que j'essaie toujours de trouver dans une équipe. Si nous y parvenons, alors nous verrons."