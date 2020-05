Mourinho s'attend à "un marché des transferts différent"

Fini la folie des grandeurs et les dépenses à outrance, avec la pandémie de coronavirus et la crise financière en découlant, les grands clubs européens sont conscients qu'ils n'auront pas la même force de frappe lors du prochain mercato.

Même si les championnats européens vont à leur terme, les clubs ne vont pas gagner autant d'argent que prévu et vont donc devoir faire attention. Dans une interview accordée à 'Sky Sports', José Mourinho a confirmé qu'il s'attend à un marché des transferts différent des autres.

"Je pense que c'est normal d'avoir un marché différent. Je ne vois pas le monde, et spécialement le monde du foot, prêts pour certains chiffres fous que nous avons eu l'habitude d'avoir, et des investissements fous que les clubs, ou les championnats ont l'habitude de faire. Mais ma première question après ça c'est : quand se déroulera le mercato ? Parce que je ne pense pas que cela sera en juillet, août, cela devrait aller plus loin que cela", a expliqué l'entraîneur des Spurs.

"Nous voulons jouer"

"Je voudrais que mon club soit ce que je sais qu'il sera : sensé, équilibré, qui ne dépensera pas des monceaux d'argent, et nous essayons de nous adapter à la situation, pas seulement dans le foot mais dans le monde et la société en général", a ajouté le Portugais qui a hâte de reprendre la compétition : "Honnêtement, depuis que la Bundesliga a repris et que les championnats portugais et espagnols ont annoncé des dates de reprise, je pense que c'est le moment le plus difficile pour nous parce que nous voulons jouer. C'est dur de voir d'autres pays jouer alors que nous, nous ne pouvons pas".

José Mourinho a donné des nouvelles de ses joueurs et espère récupérer Harry Kane et Heung-Min Son à la reprise : "Je ne peux pas dire en ce moment qu'ils sont prêts à jouer car une chose est de se remettre d'une blessure, et une autre est d'être prêt à jouer au football. Dans le cas d'Harry, je pense qu'il n'a pas joué depuis environ cinq mois, mais ils ne sont plus tous blessés. Ils s'entraînent, et la formation est ce qu'elle est en ce moment, la formation a beaucoup de limites. Nous ne pouvons pas rivaliser, nous ne pouvons pas faire un contre un, nous devons garder une certaine distance, nous ne pouvons pas rivaliser".

"Harry Kane, Son, Bergwijn, Sissoko, tous vont bien. Je pense qu'avec quelques semaines d'entraînement normal, lorsque les autorités nous disent que nous pouvons nous entraîner normalement, je pense que dans quelques semaines, les garçons seront prêts à jouer, bien sûr pas au maximum de leur potentiel, je pense que personne ne peut faites cela en ce moment. Pour nous, bien sûr, c'est un grand sentiment, car nous avons terminé la période avec cette défaite à Leipzig, où nous étions vraiment, vraiment en difficulté d'avoir 11 joueurs, y compris des joueurs attaquants, et en ce moment (Erik) Lamela, Son , Dele (Alli), Harry Kane, Bergwijn, tout le monde est en forme maintenant", a conclu le Portugais.