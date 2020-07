"Vous vous attendez à ce que Kane marque plus, c'est de sa faute"

L'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, pense que l'attente autour de Harry Kane, concernant ses statistiques et le fait de marquer plus de buts qu'il ne le fait actuellement est de sa faute, étant donné qu'il a établi des normes élevées depuis qu'il ses débuts avec les Spurs. Harry Kane était de retour en action pour les Spurs après le retour de la Premier League après la pause imposée par le coronavirus et a marqué un but en deux matchs depuis le redémarrage.

Mais Harry Kane a été la cible de critiques malgré tout, les fans s'attendant à plus d'un finisseur confirmé et redouté dans toute l'Europe. José Mourinho, cependant, n'a pas tardé à souligner que sa star vedette n'est revenu que récemment sur le terrain après une mauvaise déchirure des ischio-jambiers, après avoir contracté cette blessure le jour de l'an. "Dans le match avant le but contre West Ham, je pense que c'était à la 60ème minute, nous avions un corner défensif que Dele Alli a dégagé d'une tête et Harry Kane était dans la surface sur un corner défensif", a commencé le patron portugais.

"Je pense que 10 ou 11 secondes plus tard, il était devant le gardien de West Ham Lukasz Fabianski avec un tir du pied gauche qui était presque un but au deuxième poteau. Vous vous attendez à ce qu'Harry marque plus d'un but en deux matches - c'est sa faute. Il a créé cette attente pour vous. Donc, quand le gars ne marque pas beaucoup de buts, vous pensez qu'il y a une crise, mais il n'y a pas de crise, il y a une amélioration", a indiqué le Portugais.

Un autre secteur de son équipe qui a plu à José Mourinho est sa défense, qui a enregistré son premier clean sheets en 10 matches toutes compétitions confondues en battant les Hammers 2-0 lors de leur précédente rencontre : "L'organisation défensive ne concerne pas seulement le gardien et les trois ou quatre défenseurs", a-t-il déclaré. "Il s'agit de l'équipe. En parlant de l'organisation défensive de mon équipe, je veux parler de mes attaquants - la façon dont ils ferment les espaces et respectent l'organisation, la façon dont ils apprennent défendre en zone".

"Nous nous améliorons. J'espère que nous ne disons pas cela et puis dans les deux ou trois prochains matches, nous concéderons beaucoup de buts. J'espère que les statistiques et les chiffres nous aident, mais notre sentiment est que nous nous améliorons, que nous sommes plus stables et que l'équipe s'améliore. C'est pourquoi je dis, indépendamment des résultats et du classement, je pense que lorsque nous commencerons la pré-saison prochaine, nous serons une meilleure équipe que nous ne le sommes aujourd'hui", a conclu José Mourinho.