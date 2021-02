"J'ai beaucoup appris avec Pochettino"

Moussa Sissoko est un cadre dans le vestiaire de Tottenham. Son importance sur et en dehors du terrain n'est plus à prouver chez les Spurs et l'international français est très apprécié dans le vestiaire comme l'a démontré la série produite par Amazon, All or Nothing, sur le club du Nord de Londres. Recruté par Mauricio Pochettino alors qu'il était à Newcastle, Moussa Sissoko a souvent été contesté par les supporters, mais a toujours été soutenu par l'Argentin.

Mauricio Pochettino a cru en lui et Moussa Sissoko a pris de l'importance à Tottenham au fur et à mesure du temps. Le départ de l'Argentin a desservi au Français sur le court terme, mais ce dernier, travailleur acharné a réussi à inverser la tendance et à regagner sa place sous les ordres de José Mourinho. Dans une interview accordée à 'beIN Sports', Moussa Sissoko a rendu hommage à Mauricio Pochettino, désormais au PSG et qui s'apprête à vivre un énorme rendez-vous ce mardi soir contre le FC Barcelone.

"C’est un très bon coach avec qui j’ai beaucoup appris. Il a fait du très bon boulot ces dernières années à Tottenham. Il a eu une belle opportunité avec sa signature au PSG, l’un des meilleurs clubs européens. On a un style de jeu différent que les années précédentes avec Mourinho. Avec Mauricio Pochettino on avait plus souvent le ballon et c’est l’équipe adverse qui courrait après le ballon", a analysé le milieu de terrain français.

Moussa Sissoko a évoqué son avenir à Tottenham : "Est-ce que je vais rester ici ? Je ne sais pas. Mon contrat ici se termine en 2023. Je pourrais vous dire oui mais on sait que tout va très vite dans le football. J'essaye de faire la meilleure saison possible avec mon club. En fin d'année, il y a l'Euro et j'espère y être. Les choses extérieures, je laisse mon agent s'en occuper. Il y a eu des appels de différents clubs mais je reste concentré sur Tottenham".

Le milieu de Tottenham est revenu sur les mauvais résultats de son équipe : "La défense, normalement, c'est une des forces du coach, José Mourinho. Mais les joueurs sur le terrain, c'est nous. On ne fait pas ce qu'il faut pour empêcher ça. Malheureusement, les adversaires sont bons avec beaucoup d'armes, il y a aussi la fatigue avec la répétition des matchs... À nous de ne rien lâcher, de vite rebondir. Le coach est toujours positif avec nous, il essaie de nous encourager même s'il sait que c'est assez difficile. Il y a encore pas mal de choses, on doit se battre jusqu'à la fin."

"Mourinho a instauré un style où on est peut-être un peu plus bas, on laisse plus la possession à l'adversaire et on essaie de contrer. Avec Pochettino, on avait peut-être un peu plus la possession et ce sont les autres qui couraient après le ballon... Mais partout où il est passé, Mourinho a gagné comme ça, donc on essaie de suivre sa méthode et de faire au mieux, pourquoi pas pour gagner un trophée", a conclu Moussa Sissoko.