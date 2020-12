Serge Aurier sous le feu des critiques

Ils faisaient la course en tête et se prenaient à sérieusement rêver du titre. En l'espace d'une semaine, les Spurs ont déchanté. D'abord, les hommes de José Mourinho se sont inclinés face à Liverpool (2-1), avant de tomber de nouveau, cette fois face aux Foxes de Leicester (0-2), dimanche après-midi. Résultat des courses : les voilà cinquièmes.

Une redescente sur terre qui a forcément beaucoup de mal à passer ce lundi matin, à Londres. Plus précisément, c'est un fait de jeu qui fait particulièrement les gros titres. Et pour cause, les Spurs ont notamment été plombés par un penalty provoqué par le latéral droit Serge Aurier dans le temps additionnel de la première période.

"Il fait cette erreur sur ce match. Est-ce qu'elle nous coûte trois points"

Un geste qui a du mal à passer. "Il y a un mot pour cela : la folie. Je dois faire attention à ce que je dis avec ce défenseur. Mais c'est une folie totale. Il n'y avait pas de danger du tout. Il ne réfléchit pas ce garçon...", a ainsi pesté l'ancien milieu de terrain Roy Keane, sur Sky Sports, reprochant à l'ancien du PSG son manque total de lucidité.

Heureusement pour Serge Aurier, il peut compter sur le soutien de son entraîneur José Mourinho. "Je décrirais son geste comme une erreur, pas un moment de folie. Il faut savoir où on se situe, si on se trouve dans la surface. Là, le joueur repart vers son but, sans aucun danger. Serge a été phénoménal contre Liverpool, probablement notre meilleur joueur et il fait cette erreur sur ce match. Est-ce qu'elle nous coûte trois points ? Ce n'est pas juste de dire ça", a estimé le technicien portugais.

"Si je dois pointer des joueurs du doigt, je pourrais cibler certains qui n'ont pas eu l'attitude que j'aime voir", a ensuite lâché l'entraîneur des Spurs en conférence de presse. Que Serge Aurier se rassure, mieux vaut plaire à son entraîneur qu'à ses détracteurs... Toutefois, attention à ne pas reproduire ce genre de geste à l'avenir.