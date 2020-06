Vertonghen et Vorm vont prolonger jusqu'en fin de saison

Jan Vertonghen et Michel Vorm ont accepté de prolonger leur contrat actuel à Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Vertonghen s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers de la Premier League depuis qu'il a quitté l'Ajax pour les Spurs en 2013.

À 33 ans, il a disputé 311 matches au total pour le club, inscrivant 12 buts, tout en forgeant un formidable partenariat à l'arrière avec son compatriote Toby Alderweireld. Cependant, le séjour de l'international belge dans le nord de Londres semble toucher à sa fin, son contrat actuel devant expirer cet été.

En mai, Vertonghen a laissé planer le plus grand mystère concernant son avenir en révélant son ambition d'apprendre une autre langue tout en continuant à jouer dans les compétitions européennes de haut niveau.

Il avait alors déclaré à 'Play Sports Kot' : "Je veux jouer en Europe et apprendre une autre langue. L'Espagne et l'Italie sont des options. Et la durée du contrat jouera également un rôle."

Vertonghen devait être libre à la fin du mois, mais Tottenham a au moins réussi à le retenirpour la fin de la saison 2019-2020. Les Spurs ont confirmé que l'ancienne star de l'Ajax et le gardien de but remplaçant Michel Vorm se sont engagés à rester deux mois supplémentaires ce lundi.

"Nous pouvons confirmer que le défenseur Jan Vertonghen et le gardien de but Michel Vorm ont accepté de prolonger leurs contrats actuels avec le club jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, ont-ils écrit. Les contrats des deux joueurs devaient expirer à la fin de ce mois et cette prolongation signifie qu'ils seront désormais disponibles pour jouer pour nous pour le reste de la saison actuelle de Premier League."

Plusieurs prêts ont également été prolongés, notamment celui de Danny Rose à Newcastle pour toute la saison : "Nous avons également accepté de prolonger les prêts de Danny Rose (Newcastle United), Kyle Walker-Peters (Southampton), Jack Clarke et Luke Amos (tous deux QPR), Brandon Austin (Viborg) et Armando Shashoua (Atletico Baleares) jusqu'à la fin de leurs saisons respectives."

Le prochain match des hommes de José Mourinho en Premier League se tiendra ce mardi contre West Ham, dans ce qui ressemble déjà presque à une dernière chance de croire encore au Top 4 et à la Ligue des champions.