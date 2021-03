Toujours pas de Verratti contre Bordeaux ?

Encore un pépin physique pour Marco Verratti. Absent samedi contre Dijon après avoir été touché au pied à l'entraînement, l'Italien pourrait aussi manquer le prochain match.

Selon les informations de 'L'Équipe', le milieu de terrain italien serait toujours souffrant du pied, au niveau de la voûte plantaire, et pourrait être forfait contre Bordeaux mercredi.

Une très mauvaise nouvelle pour le PSG, alors que le média français souligne que l'entourage du joueur aurait déclaré qu'il ne pouvait pas courir. Une blessure qui pourrait donc être plus sérieuse que prévu.

Le PSG est provisoirement remonté à la deuxième place du classement en attendant le choc du dimanche soir entre l'OM et l'OL, et doit enchaîner pour ne pas perdre plus de points dans la course au titre mercredi.