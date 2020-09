"Tout était prêt pour Van de Beek au Real Madrid"

Donny Van de Beek a signé à Manchester United cet été et le transfert en a surpris plus d'un car les Red Devils n'étaient à la base pas plus intéressés que ça.

L'ex-joueur de l'Ajax a été un des grands objectifs de recrutement du Real Madrid l'été 2019 mais cela n'a jamais abouti.

D'après son agent Guido Albers dans un podcast relaté par 'AS', son arrivée au Real était totalement pactée.

"L'année dernière nous travaillions déjà pour un transfert mais l'Ajax ne voulait pas le perdre après les départs de De Jong et De Ligt. Finalement il est resté mais tout était réglé avec le Real, les papiers signés", a-t-il notamment déclaré.