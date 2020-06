"Tout le monde a vu le match à Anoeta, que chacun tire ses conclusions"

Le Real Madrid s'est imposé contre la Real Sociedad à Anoeta sur un score de 1-2 dans un match qui a fait beaucoup de bruit en raison de certaines décisions arbitrales sur lesquelles tout le monde n'était pas d'accord.

Les journalistes ont commencé par demander à Setién ce qu'il pensait de ce match du Real : "Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler et qui ne dépendent pas de nous. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Anoeta, et chacun doit en tirer ses conclusions."

"Je vais laisser de côté les décisions arbitrales. Je préfère me concentrer sur des questions de football. Nous essayons de faire les choses bien sur le terrain de jeu. Parfois, les décisions vont en ta faveur, et parfois, il y a des injustices. Cela ne changera pas. C'est toujours la même chose, la polémique est toujours présente, ça vient avec le football. Quant à la VAR, c'est un outil qui peut nous rendre meilleurs, mais il faut l'utiliser pour avoir une vision plus claire de la réalité", a-t-il ajouté Sétien sur le sujet.

L'entraîneur a aussi défendu Piqué, qui avait fait allusion aux décisions des arbitres après le match contre Séville, assurant qu'il serait difficile que le Real perde des points : "Il m'est toujours apparu comme une personne très intelligente."

Selon lui, c'est au Barça d'améliorer son jeu : "Nous devons nous améliorer, mais je suis content de certaines choses. Nous avons marqué six buts et nous n'en avons pas encaissé un seul. Nous n'avons pas de problème de football mais il est vrai que j'aimerais que l'on soit plus efficaces."

"La marge d'erreur est encore plus petite maintenant, mais le Real Madrid ne peut pas faire d'erreurs non plus. Beaucoup de championnats se résolvent dans les derniers matches", ajoute Setién, gardant espoir dans la lutte pour le titre.

Celui-ci a comparé le calendrier des deux équipes : "Il n'y a pas de grandes différences. Ils doivent aussi jouer contre des équipes compliquées, comme nous."

"Nous connaissons tous l'Athletic, c'est une équipe tenace, c'est difficile de leur faire du mal. En Coupe du Roi, par exemple, c'est quand nous pensions que nous contrôlions le plus le match que nous avons pris un but", a expliqué Setién.

Enfin, il a évoqué la blessure de De Jong : "C'est une petite blessure. Tout dépend de son évolution mais il semble que nous serrons en mesure de compter sur lui dans quelques journées."