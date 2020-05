Toutes les conditions et interdictions au retour de la Premier League

La Premier League a mis en place plusieurs conditions et interdictions, en passant par la vente de billets ou encore les terrains désinfectés, afin de permettre notamment aux joueurs du championnat anglais de reprendre rapidement les entraînements en groupe.

Selon un document auquel la 'BBC' a récemment eu accès, les joueurs pourront pour l'heure uniquement s'entraîner par groupes de cinq.

De plus, tout le matériel sportif qui sera utiliser pendant les exercices, comme les cônes, par exemple, devront immédiatemment être désinfectés après leur utilisation, dans le but d'éviter toute contamination entre joueurs, entraîneurs et staff technique.

Mais ce n'est pas tout. Les footballeurs devront se soumettre à une batterie de tests et ce, deux fois par semaine, afin de contrôler leur température notamment.

Il a été recommandé aux joueurs de suivre une "hygiène personnelle stricte". Ces derniers ne peuvent pas non plus se rassembler dans les espaces communs, tels que les salles de sport ou encore les salles de soin.

Les joueurs ont également reçu l'interdiction de se rendre aux entraînement au sein de la même voiture. Il est également recommandé de ne pas utiliser les transports en commun.

Ces mesures citées seront de nouveau évoquées ce mercredi lors du réunion entre la Premier League, les joueurs et les entraîneurs.