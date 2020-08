Transfert, Benfica, Paris, Cavani se confie

Le joueur est bien en passe de signer pour un nouveau club, il s'est mis d'accord avec Benfica. L'attaquant uruguayen a accepté la proposition des portugais pour trois saisons et un des meilleurs salaires de l'histoire du championnat, avec une prime à la signature de 8 millions d'euros. L'officialisation ne devrait plus trop tarder. Hier soir, le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'était exprimé à la télévision uruguayenne à l'aéroport de Montevideo expliquant qu'il avait bien des contacts avec Benfica.

"Il y a eu des rencontres avec Benfica et d'autres clubs. Mais rien n'est encore défini, donc je ne peux pas dire qu'il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui (la nuit dernière, ndlr) et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie."

Alors qu'il signe pour un nouveau club, l'attaquant a révélé sa déception concernant son ancienne équipe, le PSG. Intérrogé par le quotidien 'Sport' sur son absence du photo-montage des stars passées par le PSG pour les 50 ans du club, Cavani n'a pas hésité à tacler l'écurie parisienne.

"Le PSG ? Ce fut une très belle étape, sept années incroyables. Il est normal que certains soient dérangés par la photo, mais c'est là que vous réalisez comment ils (les dirigeants) gèrent. Cela fait partie de la vie. C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent», a déclaré le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.