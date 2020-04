Trauco : "J'aimerais jouer au Real Madrid"

Il y a quelques jours, Miguel Trauco témoignait de ses envies d'ailleurs pour le quotidien péruvien 'El Popular' : "Je souhaite participer à une autre Coupe du Monde, ce serait quelque chose d'excitant et d'historique. Et j'aimerais jouer dans une plus grande équipe en Europe."

"J’aimerais jouer au Real Madrid, j’en suis fan, c’est mon rêve. Qui sait, je connais ma situation, mais c’est mon équipe préférée. Je suis accro au 'Fenómeno', à Zidane, Roberto Carlos, Beckham et Cristiano", a confié le latéral gauche ce dimanche.

Pourquoi pas, mais les supporters stéphanois risquent toutefois de rester bien dubitatifs...