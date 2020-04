Qui dit Juventus dit forcément David Trezeguet, champion du monde 98 et auteur du but en or contre l'Italie en 2000, donnant l'Euro aux Bleus.

Le Français a marqué l'histoire du club turinois en enchaînant les buts, devenant une véritable légende bianconera.

En 2002, Trezeguet a été le meilleur buteur de la Serie A.