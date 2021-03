Trippier retrouve les terrains aprÃ¨s deux mois

Le fouillis des sanctions de la FIFA pour son implication présumée dans les paris sportifs a éloigné Trippier de sa vie de footballeur pendant deux mois. Il a pu s'entraîner, mais pas jouer à cause de cette sanction de l'organisme international.

Ce dimanche, il a enfin pu faire son retour dans un match officiel avec l'Atlético de Madrid et Diego Pablo Simeone n'a pas hésité : titulaire contre le Real Madrid dans l'un des matchs les plus importants de la saison. Et il s'est montré à la hauteur.

Il a contribué à l'ouverture du score de l'équipe rouge et blanche et a montré qu'il avait un bon niveau dans le couloir droit. Sérieux à l'arrière et avec une certaine liberté d'apporter un soutien offensif quand l'équipe en a besoin.

Après le coup de sifflet final, le Britannique a regretté de ne pas avoir pu décrocher les trois points au Metropolitano. Mais dans l'ensemble, il faut le féliciter : deux mois plus tard, il faisait son retour sur le terrain.

Son implication sera indispensable d'ici à la fin de la saison. Au-delà de la stratégie, Trippier est un joueur clé sur les centres latéraux. Il est l'un des meilleurs passeurs (cinq) de Liga en 15 matchs. Joao Félix, par exemple, en est à quatre...