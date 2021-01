La victoire contre Chelsea (2-0) a mis Leicester en tête de Premier League, quoique sous condition. Lorsqu'on lui a demandé si l'équipe pouvait se battre pour le titre, Brendan Rodgers a supposé que l'équipe était dans un bon moment et a révélé ce qu'il fallait pour atteindre la fin de la saison à la première place.

"Il est trop tôt pour parler du titre, mais durant la première moitié de saison nous avons fait preuve de constance et le niveau des performances était élevé. Cela transmet de la conviction aux joueurs. Aide à maintenir l'élan et la concentration. Pour rester au top, il faut de la volonté et de l'ambition et je pense que l'équipe l'a montré", a-t-il confié en conférence de presse. "Nous avons joué contre un adversaire très talentueux qui a une équipe avec des joueurs fantastiques, mais nous avons très bien fait et avons beaucoup couru sans le ballon, ce qui est nécessaire dans ces matchs. J'ai été très satisfait de la façon dont nous avons clôturé le match" a-t-il analysé.