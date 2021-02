Tuchel a fait rentrer Hudson-Odoi puis il l'a sorti : "Je n'Ã©tais pas content de son attitude"

Hudson-Odoi s'est fait remarquer aujourd'hui lors du match nul concédé par Chelsea sur le terrain de Southampton. Thomas Tuchel l'avait pourtant faire entrer en jeu à la mi-temps pour la deuxième mi-temps mais il l'a sorti au bout de 25 minutes car il n'était pas satisfait de ce que son joueur proposait.

"Ce n'était pas le plan de jeu. Je n'étais pas satisfait de son attitude balle au pied. Nous avons beaucoup parlé de ce que nous attendions de son énergie, de son travail et de sa combativité en match. Je crois beaucoup en lui et jusqu'ici il a toujours bien joué, mais aujourd'hui, je n'étais pas satisfait de lui", a expliqué l'entraineur allemand lors de la conférence de presse d'après-match.

"J'avais la sensation qu'il ne pouvait pas aider l'équipe et qu'il n'acceptait pas l'intensité demandée. J'ai pris cette décision, aujourd'hui c'est une décision qui peut paraître dure mais demain ça sera oublié" a rajouté l'ancien entraineur du PSG en laissant entendre qu'il donnerait d'autres chances au jeune joueur de 20 ans.

Le technicien allemand a ensuite parlé du match : "Nous avons eu toutes les occasions nécessaires et les opportunités pour gagner. On a été très bien sur 80 mètres, mais dans les 20 derniers mètres, je n'étais pas satisfait". En effet, Southampton s'est illustré en premier et il a fallu un pénalty de Mount pour que les 'Blues' ramènent un point de leur déplacement au St Mary's Stadium.