Tuchel espÃ¨re un match similaire Ã  l'aller

Tuchel a admis qu'il éspérait un match très similaire à celui du match aller à Bucarest mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

L'Allemand a parlé aux médias avant le match retour et a admis qu'il sera très difficile de créer des occasions pour les rouges et blancs et qu'il faudra répéter la performance du match aller pour passer.

"J'espère un match similaire à celui de Bucarest. C'est vrai qu'ils ont récupéré Giménez, Carrasco et Trippier, ce qui change un peu la donne, mais il va être très difficile pour eux de se créer des occasions. Nous voulons répéter la même performance qu'à l'aller et nous qualifier pour les quarts de finale", a déclaré l'Allemand.

Interrogé sur le caractère trop défensif de l'Atlético au match aller, Tuchel a assuré que chaque club a son "ADN et ses caractéristiques" et que l'Atlético de Simeone est l'une des équipes les plus difficiles à battre ces dernières années.

"Ils croient en cette idée de travailler dur. Pour moi, c'est une équipe très complète", a déclaré Tuchel.

L'entraîneur allemand a confirmé que Jorginho et Mason Mount sont suspendus, tandis que Tammy Abraham et Thiago Silva sont blessés.

Chelsea mène 1-0 au match aller grâce à une bicyclette d'Olivier Giroud.