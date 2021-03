Tuchel : "Je suis vraiment très heureux"

Depuis son arrivée sur le banc de Chelsea fin janvier, Thomas Tuchel réalise un sans-faute avec sept victoires et trois matchs nuls, toutes compétitions confondues.

Jeudi soir face au Champion d'Angleterre en titre, les Blues ont emporté le gros lot grâce à Mason Mount (0-1). Avec ce succès, Chelsea réintègre provisoirement le Top 4 du championnat.

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel n'a pas caché sa joie après ce nouveau triomphe.

"Je suis vraiment très heureux. Depuis le premier jour, je me suis senti comme chez moi dans ce club. C'est un plaisir de pouvoir entraîner cette équipe. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage, avec l'attitude nécessaire pour disputer un match de football. Mes joueurs sont prêts à jouer, attaquer et défendre ensemble, à se sacrifier et à se battre. Ils font preuve de courage. J'ai un groupe vaillant qui le démontre tous les quatre jours lors de rencontres difficiles. Je sais ce que cela demande, je sais aussi dans quelle dynamique est l'équipe en ce moment. Nous évoluons à un très très haut niveau et j'en suis vraiment satisfait", a déclaré le coach allemand.