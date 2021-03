Tuchel le clame haut et fort : Il n'a peur de personne

Chelsea a surclassé le leader de la Liga, l'Atlético Madrid, 2-0 à Stamford Bridge mercredi pour se qualifier pour les quarts de finale 3-0 en score cumulé.

Hakim Ziyech et Emerson ont marqué alors que Chelsea prolongeait sa séquence sans défaite à 14 matches toutes compétitions confondues, et 13 depuis que Tuchel a remplacé Frank Lampard le 26 janvier - le plus long début de carrière invaincu par un entraîneur de Chelsea de l'histoire.

Chelsea n'a pas encore concédé de but en six matchs à domicile sous Tuchel toutes compétitions confondues, les Blues réussissant 11 génériques en 13 matchs sous l'Allemand, plus que tout autre club de Premier League depuis son premier match aux commandes.

Dans la perspective du tirage au sort de vendredi, Tuchel s'est fendu d'une déclration un peu arrogante.

"Les gars jouent avec un lien spécial et des résultats comme celui-ci vous donnent un certain avantage pour réaliser des choses spéciales. Vous ne pouvez le faire que dans une atmosphère spéciale. Je suis sûr que personne ne veut jouer contre nous en 8es de finale. Ce sera un grand pas, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur."

Après une série de quatre éliminations consécutives lors de son apparition en 8es de finale de la Ligue des champions, Chelsea ne s'est plus qualifié pour les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis 2013-14 sous Jose Mourinho.

"Nous ne sommes pas paresseux, nous travaillons dur, une équipe qui travaille dur. Une équipe qui travaille dur est la meilleure chose que vous puissiez avoir en tant qu'entraîneur. "Oui, nous recherchons le déclic, nous cherchons à être plus cliniques et précis dans la prise de décision et les contre-attaques. Même en seconde période, nous pourrions terminer le match facilement avec deux ou trois buts mais nous sommes toujours en manque sur la dernière passe."

"Mais c'était agréable de voir que nos joueurs offensifs sont impliqués dans ce type de buts. C'était un gros coup de pouce."