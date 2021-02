Tuchel : "Mes débuts en Premier League avec Chelsea ont été un plaisir"

Thomas Tuchel aime la vie en Premier League jusqu'à présent alors qu'il a signé des débuts de rêve avec Chelsea. Après avoir hérité de l'équipe de Frank Lampard fin janvier, il n'a pas encore perdu de match, décrochant 9 des 11 points possibles depuis son arrivée sur le banc des Blues. Dimanche, son équipe a battu Sheffield United 2-1 et se replace ainsi plus que jamais dans la course à la qualification en Ligue des champions.

Chelsea a délivré une réponse quasi instantanée à un but contre son camp d'Antonio Rüdiger lors de son succès, reprenant son avantage quatre minutes plus tard. Chelsea a grimpé jusqu'à la cinquième place de la Premier League et est sur le point de se classer parmi les quatre premiers. Liverpool n'a qu'un point d'avance sur les Blues après leur défaite face à Manchester City dimanche.

Cela met en place un véritable combat pour une place en Ligue des champions, ce qui avant l'arrivée de Tuchel semblait une tâche difficile. De plus, Tuchel a certains de ses joueurs les plus importants se remettre en forme. Bien que Timo Werner n'ait pas marqué, il a délivré deux passes décisives au cours des deux derniers matchs et a aidé son coéquipier, Mason Mount.

"Le type de football est physique et plus difficile et il y a beaucoup de qualité et pendant les matches, ça ne s'arrête jamais", a déclaré Tuchel à 'Sky Sports'. "Vous ressentez l'esprit absolu de tout donner à chaque match, cela fait ressortir le meilleur de chaque joueur et c'est un plaisir d'entraîner chaque match parce que c'est ce que nous aimons et ce que j'aime et jusqu'à présent, les choses se passent bien et nous sommes heureux."

L'Allemand a ajouté dans autre interview accordée à la 'BBC Sport' : "Nous avons une équipe qui est prête et qui veut gagner. Cela crée une mentalité gagnante. Vous pouvez le ressentir lorsque vous franchissez la porte du terrain d'entraînement". Les deux prochains matches de Chelsea en Premier League, du moins sur papier, devraient leur donner de l'optimisme, puisqu'ils n'affrontent pas des cadors du championnat et devront faire le plein pour atteindre leurs ambitions.

Les Blues affronteront Newcastle et Southampton ensuite avant de terminer le mois avec un affrontement plus difficile contre Manchester United. Les Blues ont également un prochain match de FA Cup avec Barnsley et un match de Ligue des champions avec l'Atletico Madrid dans les semaines à venir. Un beau programme en perspective pour Thomas Tuchel et ses hommes.