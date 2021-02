Tuchel pourrait recruter un joueur du centre de formation du PSG

Thomas Tuchel pourrait venir à la rescousse de l'un des Titis du PSG. À l'époque où l'entraineur allemand coachait encore Paris, il lui arrivait d'inscrire Kays Ruiz-Atil dans son groupe. Mauricio Pochettino, lui, ne semble pas compter sur le jeune franco-marocain. Si elle n'a pas de temps de jeu au PSG, la pépite parisienne pourrait partir vers d'autres horizons.

'Foot Mercato' assure que son destin pourrait se trouver à Londres. La direction anglaise de Chelsea voit son recrutement d'un bon oeil car il s'agit d'un joueur qui a une marge de progression énorme et il représenterait une option bon marché pour les 'Blues'. Dans un premier temps, il pourrait faire ses débuts avec les U19 ou les U23.

Dans la capitale française, on ne s'opposerait pas à un départ du jeune car ce transfert permettrait au club parisien d'être plus à l'aise en ce qui concerne le 'Fair Play Financier' et de faire venir des joueurs d'une autre dimension comme la star barcelonaise Leo Messi.

Pour en revenir à Kays Ruiz-Atil, que sait-on de lui ? Il a été formé à la Masia qu'il a quittée suite à une sanction de la FIFA imposée au Barça. Depuis, il est au PSG et il a été convoqué pour des matchs de Ligue des champions.