Tuchel prend la responsabilité de la défaite

Le PSG a du mal cette saison. Ce n'est pas le rouleau compresseur qui survole le championnat. Les débats sont serrés en Ligue 1, du moins jusqu'à présent.

Le PSG-OL en est la preuve. Les visiteurs ont pris d'assaut le Parc des Princes par la plus petite des marges.

Après le match nul 1-0, Tuchel a analysé ce qui s'était passé : "Nous n'étions pas préparés mentalement pour ce match. Nous avons fait des erreurs, nous n'avons pas trouvé la confiance nécessaire et nous n'avons pas été disciplinés. C'est un pas en arrière par rapport aux derniers matches. C'était un match de très bas niveau, globalement, et pas seulement le nôtre. J'espérais que ce serait mieux. Nous ne méritions pas de gagner et je ne suis pas du tout satisfait."

L'entraîneur n'a pas hésité à se dénoncer lorsqu'on lui a demandé quels étaient les coupables de la défaite. "C'est ma faute, ma responsabilité. Je n'ai pas vu la fatigue la veille et c'est pourquoi je suis surpris par les erreurs, le manque d'entrain. Si je l'avais détectée, j'aurais fait trois ou quatre changements", a-t-il déclaré.

Tuchel a vu une équipe perdue et "très, très fatiguée". "Je n'ai vu aucun effort, aucune discipline, aucune envie de gagner les duels aériens, rien de tout cela", a-t-il déploré.

Enfin, il a parlé de la blessure de Neymar, qui a été un coup dur. Finalement, pas de fracture. "Je suis inquiet, bien sûr, mais il vaut mieux attendre", a-t-il conclu.