Tuchel se sait sur sellette

Le PSG doit absolument gagner son match de Ligue des champions contre le RB Leipzig (mardi 21h00), et plus encore pour Thomas Tuchel. Après le comeback subi à Monaco, l'entraîneur est sur la sellette et il le sait. Lors de la conférence de presse précédant le match européen, il n'a pas été en mesure de garantir son avenir au PSG même en cas de victoire.

"Je ne peux pas garantir que le club me gardera, quoi qu'il arrive, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire d'en parler", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a posé la question. Ses défaites contre les Monégasques en Ligue 1 et contre les Allemands en Ligue des champions jettent le doute sur sa capacité à continuer.

Sur la manière dont il abordera le duel sur le plan tactique, il a déclaré : "C'est une possibilité de jouer avec quatre attaquants. Nous voulons et nous devons gagner. Je veux que nous ayons plus de mordant pour marquer et moins de crainte de problèmes défensifs.

"Je veux que mes joueurs jouent avec courage, c'est pourquoi nous devons trouver deux joueurs au milieu qui sont capables de contenir, qui jouent comme ils l'ont fait au Final 8 à Lisbonne. Nous verrons qui est disponible après l'entraînement", a-t-il ajouté.