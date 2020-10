Andreï Chevtchenko regrette la situation de son équipe

Largement diminuée par une cascade de forfaits, l'Ukraine a été balayée par l'équipe de France (7-1), mercredi soir, à Saint-Denis, en match amical. Une défaite forcément douloureuse, qui inquiète Andreï Chevtchenko, sélectionneur, même si perdre contre les Bleus, Champions du Monde, n'a rien d'une anomalie.

"Compte tenu de la situation, je peux dire que les joueurs étaient ultra sérieux ce (mercredi) soir. Ils ont fait leur maximum. C'est impossible de comparer les deux équipes aujourd'hui même si on a eu des occasions en début de seconde période. On retient la leçon mais il faut tenir compte des circonstances et du fait que la France est championne du monde. On a eu quelques occasions qui auraient pu, en théorie, améliorer la soirée", a d'abord estimé le sélectionneur de l'Ukraine, avant d'évoquer la situation.

"Victor Tsigankov est en train de revenir en forme, ce dont nous nous réjouissons. À vrai dire, nous avons connu des problèmes (avec le Covid), nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas combien de joueurs seront disponibles pour les prochains jours. Pour moi, c'est une situation très compliquée avant l'Espagne et l'Allemagne, en Ligue des nations. Les footballeurs de Donetsk passeront leurs tests demain. Je ne sais toujours pas si des joueurs pourront nous rejoindre ou pas. Aujourd'hui, nous n'avons que dix-huit joueurs et un seul gardien de but", a ensuite estimé l'ancienne gloire de l'AC Milan. Si le football a repris ses droits, la crise sanitaire continue de poser de nombreux problèmes.