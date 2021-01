Un an plus tard, Schalke retrouve la victoire en Bundesliga

Mieux vaut tard que jamais ? Après un total de 30 matchs sans victoire, Schalke 04 a mis fin à sa série cauchemardesque ce samedi en championnat allemand contre Hoffenheim.

Une victoire, et avec la manière ! Les hommes de Christian Gross ont décroché leur première victoire de la saison en écrasant Hoffenheim grâce à un triplé de Matthew Hoppe, et un but d'Amine Harit.

L'ancien pensionnaire du FC Nantes était particulièrement en forme, et a délivré les trois passes décisives pour Matthew Hope en plus d'avoir inscrit le dernier but de son équipe.

Schalke peut souffler, et évite d'égaler le pire record de l'histoire de la Bundesliga, détenu par le Tasmania Berlin avec 31 matchs sans victoire consécutifs en championnat allemand.

Les joueurs de Gross quittent enfin la place de lanterne rouge et doublent Mayence, avec sept points pris en quinze journées de championnat. Hoffenheim est 15e.